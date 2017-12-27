محاولة إختطاف فتاة عشرينية بمنتزه “الصابلات” بالعاصمة

أمرت محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء بإيداع مشتبه فيهما اثنين في العشرينات من العمر، حاولا أختطاف فتاة تبلغ من العمر 21 سنة.

فارة من منزلهم العائلي، خلال تواجدها بمنتزه ” الصابلات” ليلة أمس الثلاثاء، تحت طائلة التهديد.

وحسب مصادر عليمة ل”النهار اونلاين”، فإن محاولة الإختطاف التي تعرضت لها الضحية “ب.ربيعة”.

جاءت خلال تواجدها بشاطئ “الصابلات” بالعاصمة، ففي حدود الساعة العاشرة ليلا، رفقة شابين أخرين، باغتها مجهولين.

مشهرا أحدهما “مفك براغي”، مرغمين إياها على صعود السيارة.

ما جعل الضحية تصرخ عاليا مطالبة النجدة، وفي تلك الأثناء داهمت مصالح أمن باب الزوار مسرح الجريمة، وقامت بتطويق المكان.

ومحاصرة الفاعلين، الذين تم إلقاء القبض عليهما، فيما تم تحرير الفتاة من قبضتهما، حيث وبعد إحالتهما للتحقيق تم تحديد هويتهما.

ويتعلق الأمر بكل” و. اسماعيل” 21 سنة، و”ش.محمد” 28 سنة مسبوق قضائيا، فيما تبين أن الضحية فارة من منزل والديها، بسبب مشاكل عائلية.

أما الشابين الذين كانا برفقة الضحية وهما “ب، عامر” و” ر،نسيم” ، فتم سماعهما كشاهدين على الواقعة.

ومن المرتقب أن يمثل المتهمين الموقوفين، يوم 4 جانفي المقبل أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء.

لمواجهة تهمتي حمل سلاح محظور، ومحاولة الإختطاف تحت طائلة التهديد.