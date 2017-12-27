بالفيديو/ السفير الفرنسي يكشف عن تاريخ إستقبال VFS مواعيد التأشيرة”

كشف السفير الفرنسي إغزافيي دريونكور، اليوم، عن تاريخ إنتهاء التعامل مع شركة TLS لمنح مواعيد التأشيرة في الجزائر، والإستعانةبالمتعامل VFS.وقال السفير الفرنسي في ندوة صحفية اليوم، أن تاريخ 29 مارس هو آخر أجل لمواعيد التأشيرة لـ TLS بالعاصمة.

وسيشرع المتعامل الجديد السويسري global VFS في إستقبال ملفات طلب التأشيرة نحو فرنسا بداية من 9 أفريل المقبل.

وسيفتتح المتعامل vfs global منصته على الأنترنت لتمكين طالبي التأشيرة من الحصول على مواعيد بداية من 7 جانفي المقبل.

على أنت يكون أول موعد متوفر على المنصة 9 أفريل، تاريخ شروع المتعامل في إستقبال طلبات تأشيرة شنغن من سفارة فرنسا.

وحسبما كشفه السفير الفرنسي فإن مقر المتعامل الجديد vfs global سيكون بواد السمار بالعاصمة.

وفي سياق ذي صلة أشار الى إتباع إجراءات جديدة لمنع بيع مواعيد التأشيرة، على أن يكون تأكيد المواعيد قبل 72 ساعة وإلا يلغى.