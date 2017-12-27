الوالي زوخ يعد بـ "كوطة" إضافية لموظفي ذوي الدخل الضعيف



شرعت مصالح ولاية الجزائر، الثلاثاء، في المرحلة الأولى من عملية الترحيل الـ 23 بالعاصمة، وسط إجراءات أمنية استثنائية، وتنظيم محكم، فيما شهدت العملية بعض الاحتجاجات، من قبل عدد من العائلات التي لم تستفد من السكنات بحي محيي الدين بسيدي امحمد.

وقامت السلطات الولائية بترحيل أكثر من 1700 عائلة موزعة على عدة أحياء لمواقع قصديرية، حيث تم تسجيل بحي محي الدين بسيدي امحمد بعض الاحتجاجات، أين طالبت بعض العائلات الوالي زوخ بتمكينها من الحصول على السكن، وقد وعدها الوالي بالتكفل بانشغالهم.

وفي جسر قسنطينة جرت عملية الترحيل في ظروف حسنة، حيث تم ترحيل سكان حي وادي الكرمة نحو سكنات لائقة إلى موقعين بالدويرة، شأنه شأن أحياء أولاد فايت وعين الزبوجة بالابيار والكاريار بالقبة، وسط فرحة عارمة من طرف المستفيدين.

من جهته، أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ خلال الندوة الصحفية التي عقدها بأولاد فايت، أن مصالحه خصصت كوطة إضافية لذوي الدخل الضعيف والمتوسط وقال في هذا الإطار "سأجتمع مع وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار من أجل تخصيص كوطة إضافية للعمال ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم، ولكن ذلك يبقى مقترنا بتوفير الأوعية العقارية التي تعرف ندرة كبيرة".

وبخصوص إحصائيات 2007 أكد زوخ أنها تحتاج لدراسات أكثر، وقال ردا على سؤال "الشروق'' لا أملك الإحصائيات الرسمية ولكن الأعداد ارتفعت نظرا لتزايد أفراد العائلات، مضيفا ''مخزون ولاية الجزائر يكفي لجميع طالبي السكن ولكن امنحونا الوقت الكافي لإنجاز كافة المشاريع السكنية، حيث توجد 42 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز وتشهد تقدما ملحوظا".

وأوضح الوالي أنه والي غاية اليوم تم استهلاك 50 بالمائة من مخزون السكن، موجها في ذات الوقت رسالة تطمين إلى العائلات القاطنة بالأحياء القصديرية المتبقية، مشيرا إلى أن العاصمة تتوفر على مخزون سكني كبير يغطي طالبي السكن.

كما وعد كل العائلات القاطنة في سكنات ضيقة بترحيلهم إلى سكنات لائقة.

.. تسليم 2000 مسكن تساهمي الخميس

تشرع الخميس مصالح ولاية الجزائر في تسليم 2000 مسكن تساهمي في كل من عين البنيان وبئر توتة، بالقاعة المتعددة الرياضات بالشراقة، منهية بذلك أزمة السكن لطالبي هذه الصيغة في سكنات راقية تتوفر على كافة الضروريات اللازمة.

وحسب المعلومات التي تحوزها "الشروق"، فإن الأحياء الجديدة التي ستسلم لأول مرة ستكون عبارة عن أحياء نموذجية، تتوفر على كل المرافق اللازمة، وستتمكن العائلات اثر ذلك من التوجه إلى سكناتها مباشرة.

وتتوزع الأحياء السكنية الجديدة على 1100 مسكن بعين البنيان و24 مسكن ببئر توتة، وهي تتوفر على العديد من المرافق الضرورية على غرار قاعة علاج، ومساحات للعب وأماكن للراحة.

كما ستسلم مفاتيح السكنات الاجتماعية لـ 160 مستفيد من السكنات الاجتماعي بكل من بلديات حيدرة والحمامات في موقع 500 مسكن بالحمامات و416 مسكن بحيدرة.