جديد تأشيرة "شنغن"

من المقرر أن تدخل إجراءات جديدة تخص طلبات التأشيرة "شنغن" حيز التنفيذ خلال العام المقبل 2018، من أجل الحد من عمليات التلاعب بتواريخ مواعيد طلبات الفيزا.

وبهذا الخصوص يعتزم القرض الشعبي إبرام إتفاقية مع مركز طلبات التأشيرة "بي أي أس" بعد فسخ السفارة الفرنسية العقد مع المركز السابق "تي آل آس كونتاكت" بعد ما أثير من فضائح بسبب البزنسة والتلاعب بأموال طلبات الفيزا و بيع المواعيد.

وبحسب المصدر فإن الاتفاقية الجديدة ستلزم طالبي الفيزا على الدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية متعددة الأطراف أو عن طريق إيداع مبلغ طلب التأشيرة لدى القرض الشعبي الجزائري "CPA" مثل ماهو متعامل به لدى السفارة الإسبانية.

وأضاف المصدر أنه سيتم إلغاء الدفع نقدا بمركز طلبات الـتأشيرات واستبداله بحساب لدى القرض الشعبي الجزائري، من اجل أن تقتطع الجهة المعنية المبلغ مباشرة عبر البطاقة وبطريقة آمنة.

ويذكر أن القنصلية الفرنسية في الجزائر قد أعلنت في وقت سابق فسخ عقدها مع مركز "تي آل آس كونتاكت" على أن تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن إسم المركز الجديد الذي من شأنه توقيع عقد مع السفارة الفرنسية لدى الجزائر بحلول 2018 من اجل معالجة طلبات تأشيرات السفر إلى فرنسا.