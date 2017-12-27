الوظيفة العمومية يعلن الإثنين القادم عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، في بيان لها أن يوم الإثنين الفاتح من جانفي 2018 سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة حسب ما جاء في منشور جريدة الخبر الإلكترونية

وأضاف ذات المصدر أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة، لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

وذكر البيان أن هذه العطلة تأتي "بمناسبة السنة الميلادية الجديدة وهذا طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963، المعدل والمتمم المتضمن قائمة الأعياد القانونية".