أخيرا.. هذا هو سر كتابة الأطباء بخط غير مفهوم

لماذا يكتب الأطباء وصفاتهم بطريقة غير مفهومة، سؤال عمل المعهدُ الوطني لكلية الطب والأطباء في الولايات المتحدة على الإجابة عليه عبر إعداد دراسة تفند الأسباب والمضاعفات لتلك الممارسة السيئة لدى الأطباء، وذلك وفق تقرير لموقع قناة العربية.

وكشفت الدراسة عن أسباب عدة بينها ضيقُ حجم ومساحة الورقة التي يكتب عليها الطبيب وصفته، أما السبب الآخر فمرتبط بازدحام مواعيد الطبيب، ما يجعله يكتب الدواء بسرعة مع التركيز على توضيح الأحرف الأولى المميزة للدواء، دون غيرها.

أما السبب الثالث فعزته الدراسة، لإدراك الأطباء بأن الخط سيحفظ في ملفات، ولن يعودوا لينظروا إليه مرة أخرى.

لكن سوء الخط لدى الأطباء له مضاعفات خطيرة تفوق بكثير صعوبة فهمه فقط.

فالخط السيء للطبيب المشخص يصعب مهمة الصيدلي في قراءته، وتأمين الدواء الصحيح للمريض ما يتسبب في مقتل سبعة آلاف شخص سنوياً بحسب الدراسة.

هذا فضلا عن أن نصف مليون شخص يعانون من إصابات سنوية في الولايات المتحدة فقط، بسبب الدواء الخطأ وفق الدراسة ذاتها.

في حين أثبتت الدراسة ان نسبة الخطأ في شراء الدواء بناء على وصفة مقدمة عبر البريد الالكتروني لا تتعدى 10%.