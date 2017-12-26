والي بومرداس يحارب الغش

أشرف والي ولاية بومرداس اليوم بقاعة المحاضرات "يوسف بن أوجيت" بمقر الولاية على افتتاح الملتقى الوطني التكويني حول عمليات الحجز بشقيه، الممارسات التجارية وقمع الغش، تحت شعار "من أجل توحيد المفاهيم والإجراءات في محاربة الغش التجاري"، وذلك بإسهام مختلف فاعلي الهيئات العمومية وممثليها، والهيئات الخاصة من أعوان اقتصاديين والأسرة العلمية من عدة ولايات.

وصرح الوالي في كلمته الافتتاحية للملتقى بأن الدولة الجزائرية انتقلت من النظام الاقتصادي الموجه إلى النظام الاقتصادي الليبيرالي القائم على مبدأ الحرية الاقتصادية، وبالتالي إصدار منظومة قانونية وتنظيمية لاسيما في قطاع التجارة والصناعة من خلال دسترة "حرية التجارة والصناعة"و"حرية المبادرة" و"حرية الخواص" و"حق الملكية".