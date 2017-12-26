نقابة الطيارين ترفض تعليق الإتفاق الخاص بالأجور وتهدد بالتصعيد

عبر مجلس نقابة طياري الخطوط للجوية الجزائرية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين عن رفضه القاطع للتعليق الأحادي الطرف للاتفاق المتعلق بالأجور وإعلان الإدارة رغبتها في مراجعته، وشدد على أنه لا تراجع عن المكاسب المشروعة.

وأفاد بيان لذات النقابة تلقت "الشروق" نسخة منه بان إدارة الجوية الجزائرية تمارس التهديد والابتزاز ضد الشركاء الاجتماعيين بغية التراجع عن المكتسبات التي تحققت بعد نضال طويل.

واتهم بيان نقابة طياري الخطوط (أطقم الرحلات الجوية) إدارة الشركة بتهديد الطيارين والمساعدين، موضحا أن هذا الجو المشحون من شأنه أن يتسبب في أضرارا وخيمة على الشركة.

وذكر بيان نقابة الطيارين والمساعدين التقنيين بأن الكثير من الحبر قد سال مؤخرا بخصوص الوضعية المالية للشرطة وهل هي على حافة الإفلاس أم لا، لكن المدير العام للجزية الجزائرية لم يحد أي حل لتسيير وضعية الشركة سوى مد يده لجيوب الموظفين، وهو الحجل الذي ساهم في تعفين الوضعية السوسيو-مهنية المتسمة أصلا بعدم الاستقرار، بفعل ممارسات تمييزية والاعتماد على سياسية الكيل بمكيالين.

ومن المنتظر أن تشهد الشركة خطوات تصعيدية في قادم الأيام بعد تراكم المشاكل والمطالب العالقة التي لم يتم تسويتها بعد، سواء للطيارين أو المضيفين وقسم الصيانة التقنية، خاصة أن مختلف المطالب قوبلت بموقف صريح من الإدارة وهو أن الشركة غير قادرة ماليا على تلبية ما تقدم به العمال والموظفين من مطالب، وهو ما تجلى في نداء سابق بتاريخ 19 نوفمبر وجهه الرئيس المدير العام للشرطة على العمال والموظفين والنقابات.