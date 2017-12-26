هكذا حاول مروّجون تضليل مصالح الأمن بلف 35 كلغ من المخدرات بالراية الوطنية

وقعت محكمة الإستئناف الجنائية لدى مجلس قضاء الجزائر عقوبة 15 سنة سجنا في حق 4 متهمين بينهم جزار تورطوا في حيازة وتجارة المخدرات بالعاصمة وتبسة بعد جلبها من وهران وذلك بعدما تمكنت مصالح الأمن من مصادرة بحوزتهم كمية من القنب الهندي بلغ وزنها الإجمالي 35 كلغ كان جزءا منها ملفوفا بالراية الوطنية. وتم الكشف عن ملابسات هذه القضية، إثر معلومات بلغت مصالح الأمن، أفادت الإعداد لإبرام صفقة اقتناء كمية من المخدرات حي الإقامة ببلدية الأبيار، وبعد التربص بالمشتبه فيه ويتعلق الأمر بالمدعو (ب.ع) تم ضبطه رفقة (ح.ك) و(ر.ر) اللذان ينحدران من ولاية تبسة وإلى جانبهم المدعو (ب.س) ينحدر من ولاية وهران، وكانت معهم حقيبة عند تفتيشها عثر بها على صفائح من مخدرات راتنج الهندي بلغ وزنها الإجمالي 25 كلغ و200 غراما.

واستمرارا للتحريات تم تفتيش سيارة المتهم (ب.س) التي عثر بها على كمية أخرى بلغ وزنها 1 كلغ كانت ملفوفة في الراية الوطنية مخبأة تحت مقعد السيارة وعند تفتيش مسكنه عثر به على كمية أخرى بلغ وزنها الإجمالي 2 كيلو و560 غراما، كما تم تفتيش سيارة متهم آخر وعثر بها على كمية أخرى بلغ وزنها 560 غراما ومبلغ 9 ملايين سنتيم من عائدات تجارة المخدرات.

وخلال التحقيق مع المتهمين، أنكر المتهم (ب.ع) صلته بقضية الحال وحتى بباقي المتهمين، غير أن سجل مكالماته الهاتفية أثبت عكس ذلك، إذ تبين تواصله المستمر بين المتهمين (ر.ر) و(ب.س)، ليقر بعدها أنه مجرد وسيط بينهما، كما كشف أن ممون الأخير يدعى “حمادي” ينحدر من ولاية وهران وكانت تقتني منه كميات ليعد بيعها لزبائنه في ولاية الجزائر العاصمة وتبسة. واستمرارا للتحقيق، تم الإيقاع بالممون عن طريق متعامله (ب.س) بعدما أوهمه برغبته لإبرام صفقة لاقتناء كمية معتبرة من المخدرات وتحت متابعة عناصر الضبطية القضائية تم الإيقاع به متلبسا بتسليم كمية بلغ وزنها 5 كلغ، وعلى إثرها كشفت التحريات عن وجود دركي برتبة نقيب كان يتولى نقل المخدرات لاجتياز الحواجز الأمنية دون أن يتم توقيفه مقابل عمولة يتلقاها نظير خدمته وهو المتهم الذي توبع في وقت سابق على أساس ارتكابه جنحة. فيما التمس ممثل النائب العام عاقب المتهمين بالسجن المؤبد قبل أن تقضي المداولات القانونية بمعاقبة كل واحد منهم بـ 15 سنة سجنا. فيما تم تطبيق القانون على متهم خامس يدعى (ق.ع) الذي توفى بالمؤسسة العقابية بعد إصابته بمرض السرطان.