إنقطاع خدمة الأنترنت بسبب أشغال الصيانة يوم الغد

ستعرف شبكة الأنترنت بعض الإضطرابات، بسبب أشغال صيانة الكابل البحري SMW4 الرابط بين الإسكندرية مصر وباليرموإيطاليا، يوم الأربعاء 27 ديسمبر2017.

وفي بيان صحفي لإتصالات الجزائر الاشغال ستبدأ يوم الأربعاءعلى الساعة 11 سا، وستستغرق ما بين 15 دقيقة و3 ساعات.

وأضاف البيان أنه سيتم تخصيص الشريط العابر الدولي على سبيل الأولوية لمتعاملي الهاتف المحمول الثلاثة، إضافة إلى متعاملي القطاع الاقتصادي.

في حين، أنه سيتم تخصيص السعة المتوفرة على مستوى كل من الجزائر العاصمة، وهران، وقسنطينة لزبائننا.