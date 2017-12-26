الشرطة تقتحم جلسة تقديم كتاب يتحدث عن الشيعة

داهمت قوات الأمن أمس جلسة تقديم كتاب “حرمة تكفير المسلمين والإساءة للمقدسات الإسلامية” بالمركب الثقافي “مصطفى كاتب” التابع لمؤسسة فنون وثقافة بالعاصمة، حيث قامت بمصادرة الكتاب وحجز كل النسخ الموزعة على الحضور بحجة أنه يروج للشيعة في الجزائر ويمس بالمرجعية الدينية الوطنية على اعتبار أن كل المساهمين في تأليفه هم علماء شيعيين، كما اقتادت منشط الندوة “أبو بكر زمال” إلى مركز الشرطة، دون تقديم أي تفاصيل

للصحافيين الحاضرين بهدف تغطية النشاط.

وكان أبو بكر زمال في صدد الحديث مع الصحفيين لشرح محتوى الكتاب قبل أن يتم اقتياده إلى مركز الشرطة وحرص زمال أثناء اقتياده على القول للصحفيين “لنا لقاء آخر”.

و أوضح زمال حول سبب اختياره لعلماء الشيعة بالتحديد كمساهمين في الكتاب قائلا إن ظاهرة التكفير بالصحابة ارتبطت بشكل كبير في سنوات الأخيرة بهذا التيار، مشيرا إلى أن في الكتاب أكثر من 27 عالما شيعيا من مختلف دول العالم يدينون الإرهاب وهو شيء عادي ولابد على المجتمع أن ينفتح على الأفكار الأخرى-حسبه- ، متسائلا لماذا نقصي الطرف الآخر ولا نستمع إليه بغض النظر عن معتقده؟