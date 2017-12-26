لويزة حنون تتهم السفير السعودي بالتدخّل في شأن داخلي للجزائر

اعتبرت زعيمة حزب العمال لويزة حنون أن اعتذار الوزير الأول أحمد أويحيى الذي قدمه للمملكة العربية السعودية على إثر رفع صورة الملك سلمان من قبل جماهير فريق كروي ، تدخلا سعوديا في الشؤون الداخلية للجزائر.

وقالت لويزة حنون في حوار مع موقع "كل شيئ عن الجزائر" ، نشر اليوم الثلاثاء ، أن اعتذار أويحيى عن "تيفو" عين مليلة "يؤكد أن هشاشة الوضع داخليا تشكل خطرا على السيادة الوطنية" ، مضيفة أن " سفير السعودية تدخل في شأن داخلي له علاقة بحرية التعبير وهو الأمر الذي لم تقم به السعودية حيال حكومات غربية نشرت في بلادها رسوم بنفس العبارات أو حتى أقوى"ـ على حدّ قولها.

وتابعت حنون :"نحن متضامنون مع أنصار فريق عين مليلة وسكانها حيث هذا أقل ما يمكن القيام به"،حسبها.