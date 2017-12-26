الذكرى الـ 39 لرحيل الزعيم هواري بومدين..” بنى دولة لا تزول بزوال الرجال”

تمرّ غدا 39 سنة عن رحيل الرئيس الأسبق هواري بومدين.

بوخروبة محمد إبراهيم، ولد يوم 23 أوت 1932 بقرية بني عدي 15 كلم من مدينة قالمة من عائلة ريفية.

لم يكن بومدين شخصا عاديا، أو قائدا عابرا في تاريخ الجزائر، بل كان زعيما بمعنى الكلمة.

اختار الاشتراكية منهجا اقتصاديا واجتماعيا لإنصاف أبناء الجزائر الفقراء، الذين حرموا من خيرات بلادهم .

فكانت الثورة الزراعية والثورة الصناعية والثورة الثقافية، واستطاع في فترة حكمه القصيرة بناء ألف قرية زراعية لصغار الفلاحين.

أنشأ أضخم المصانع، واتجه لخطة التعريب من أجل نزع ثقافة المستعمر ، فكانت المدرسة العربية، في تربية وتعليم النشئ الجزائري لغته العربية، ودينه الإسلامي.

مات هواري بومدين في صباح الأربعاء 27 ديسمبر 1978 على الساعة الثالثة وثلاثون دقيقة فجرا.