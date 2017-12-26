تعرف على المدينة التي تعرضها الولايات المتحدة كعاصمة بديلة لفلسطين

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية عن وجود مخططات أمريكية، تعرض على الفلسطينيين عاصمة بديلة لدولتهم المستقلة المستقبلية، بدلا عن مدينة القدس.

وأوضح هنية، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، أن لدى أجهزة "حماس" دلائل بأن المخططات الأمريكية لا تزال تعرض على السلطة الفلسطينية منحها عاصمة في منطقة أبو ديس، وأن يكون هناك جسر يربط المنطقة بالمسجد الأقصى ليصل المسلمون إليه.

وذكر هنية أن المخططات الأمريكية المذكورة تقضي أيضا بتقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة قطاعات، وإيجاد كيان سياسي داخل قطاع غزة يحصل على امتيازات معينة.

ووصف هنية المخطط الأمريكي المذكور بأنه جزء من معركة كبرى تخوضها الولايات المتحدة لتغيير منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مشيرا إلى أن هذا المخطط يستهدف المملكة الأردنية، مضيفا: "هناك حديث عن الوطن البديل والتوطين والكونفدرالية مع السكان وليس مع الأرض، ولا بد للقيادة الأردنية أن ترفض تلك المخططات"، مؤكدا بأنه بحث مخاطر استهداف القدس ومشاريع التوطين مع الملك الأردني عبد الله الثاني.