بالفيديو..شاهد ماذا حدث للوالي زوخ خلال إشرافه على عملية الترحيل الـ23.

اضطر والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ، اليوم الثلاثاء ، للانسحاب تحت حماية عناصر الأمن ، بعد محاصرته من قبل عدد كبير من المحتجين على إقصاءهم على من عملية الترحيل الأخيرة ، وذلك خلال إشرافه على انطلاق العملية في حي محي الدين الشعبي في العاصمة.

و التفّ المحتجون بالوالي والوفد المرافق له للتعبير عن احتجاجهم على عدم ترحيلهم خلال العملية الـ23 للرحلة في العاصمة ، ووجد رجال الأمن صعوبة كبيرة في إجلاء زوخ من وسط المواطنين الغاضبين.