زوبعة عند يهود فرنسا بسبب مجلة أطفال..

نشرت مجلة Youpi الفرنسية التعليمية للأطفال في عددها الأخير أن إسرائيل كيان لا تعترف جميع الدول بشرعيته وتشبه كوريا الشمالية مما أثار زوبعة في فرنسا و أزعج السفيرة الإسرائيلية لدى باريس.

وجاء في المجلة: يوجد في العالم 197 بلدا تمثل دولا حاصلة على الاعتراف وبينها فرنسا وألمانيا والجزائر، كما يوجد في العالم "كيانات" لا تعترف بها جميع الدول وبينها إسرائيل وكوريا الشمالية.

ودفعت هذه العبارة السفيرة الإسرائيلية للرد على مجلة الأطفال الفرنسية واعتبار ما كتب "تأجيجا للمشاعر المعادية للسامية"، مشيرة إلى أنها مصدومة.