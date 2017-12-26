تخفيضات من الجوية الجزائرية للوكالات السياحية..

أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية، حسان مرموري، عن أن الشركة الوطنية للطيران ستمنح امتيازات للوكالات السياحة التي تضمن جلب 50 سائحا جزائريا إلى الجزائر.

وقال الوزير بهذا الصدد أن الخطوط الجوية الجزائرية تستعد لتقديم تخفيضات للوكالات السياحية بشرط جلب عدد معين من الأجانب إلى المناطق الجزائرية، مشيرا إلى وجوب إلتزام هذه الوكالات بتقديم تخفيضات تصل إلى 50 في المئة لأفواج السياح التي يتجاوز عددها 10 أشخاص.

ويذكر أن مرموري كان قد أعلن أمس عند حلوله ضيفا على منتدى الإذاعة، أن الجزائر استقبلت مليون و900 شخص خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، بإرتفاع قدر بـ 26 في المئة مقارنة بالسنوات الماضية.