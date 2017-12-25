بهاء الدين طليبة يقدم طلب للرئيس بوتفليقة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" !!

في خرجة أخرى، دعا النائب البرلماني و عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين طليبة، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة رئاسية خامسة.

وجاء هذا في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" تحت عنوان :"لا رابعة بدون خامسة" في إشارة منه إلى أن ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة ضرورة ملّحة وأن الرئيس مطالب باستكمال عهدة أخرى على رأس الدولة مثلما استجاب لنداء الترشح لعهدة رابعة، وهو النداء الذي كان بهاء الدين طليبة أول من وجهه لرئيس الجمهورية من خلال وسائل الإعلام وعبر مختلف القنوات.

وقال طليبة في ذات المنشور: لا رابعة بدون خامسة !؟ هو المثل الشعبي الذي يعطي للخامسة أو الخمسة تلك الأهمية باعتبارها واحدة من أهم أركان الدين الإسلامي. ولا عجب أن تكون الخامسة رمز الافلان في الاستحقاق المحلي وآمل البلاد في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والتقدم اليوم وغدا". في إشارة منه إلى كون ترشح الرئيس لعهدة خامسة بمثابة الخطوة الضامنة لتحقيق المزيد من الأمن و الاستقرار و التقدم في الجزائر.