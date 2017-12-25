تسريب ديو الشاب خالد وتامر حسني ... و المصري متهم بسرقة اللحن!

كشفت مصادر للشروق بعد ما كان منتظر صدورها قبل نهاية عام 2017، وقبل أن تتأخر لأسباب مجهولة، تسّربت الأغنية الجديدة التي جمعت المصري تامر حسني بملك الراي الشاب خالد تحت عنوان "وأنتمعايا"، بعد ما تم تداول الأغنية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأيضا عبر العديد من المواقع الالكترونية، وإن كانت النسخة المسّربة رديئة في انتظار إطلاق النسخة الرسمية.

والمعروف أن"ديو" خالد وحُسني يهدف إلى تخفيف حدة الخلافات والاحتقان بين الشعبين الجزائري والمصري، بعد مباراة كرة القدم الشهيرة التي أقيمت في أم درمان بالسودان بين الجزائر ومصر عام 2009، وأسفرت عن أزمة كبيرة بين البلدين.

ويبدو أن الأغنية الجديدة لتامر وخالد ستواجه هي الأخرى أزمة كبيرة، فبعد تسريبها الذي لم يكن منتظرا، خرج الملحن المصري محمود خيامي ليتهم تامر حسني بسرقة لحن الأغنية منه، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الوسط الإعلامي المصري، خاصة بعد المنشور الذي دوّنه "خيامي" عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك"، وقال فيه بأنه لم يكن يتمنى الوصول لهذا، مشيرا إلى أنه حاول حل المشكلة بشكل وّدي، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، مؤكدا أن لديه نسخة من "التراك" على بريده الالكتروني الشخصي، وهذا ما يثبت حقه في الأغنية.

وأوضح محمود خيامي في أحد منشوراته أن الأغنية محل الخلاف ما هي إلا "الديو" الذي قدمه تامر برفقة الشاب خالد، مؤكدًا أن الأغنية فكرته وتوزيع خالد نبيل، وذلك بعد ما كان من المفترض أن يقدمها تامر مع فريد غنّام المشترك الذي كان في فريق الفنانة شيرين عبد الوهاب في برنامج "ذا فويس". وأضاف "خيامي" في منشوره: "لما يكون فنان المفروض إنه مشهور ونجم وزميل رحلة كفاح اسمه تامر حسني، ويسرق فكرتك ومجهودك ولا يقدر تعبك، ثم تحاول أن تتواصل معاه على أساس إنه بيغير رقم تليفونه كل 10 دقائق يبقى ده اسمه إيه؟.. لما من زمان يسرق لك أغاني على الإنترنت ويسّربها، وطبعاً لا أنا ولا الشاعر أخدنا أجور مرة واتنين وثلاثة ده يبقى اسمه إيه؟".