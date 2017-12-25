مسيرة للتلاميذ وأوليائهم بتيزي وزو

نقلا عن جريدة الخبر ، خرج عشرات من التلاميذ و أوليائهم ، صباح اليوم الإثنين، في مسيرة سلمية بشوارع مدينة تيزي وزو للمطالبة بإيجاد حل لإضراب منخرطي نقابة "الكنابيست " الذي دخل أسبوعه السادس.

انطلقت هذه المسيرة، على الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم ، من مقر مديرية التربية لولاية تيزي وزو باتجاه مقر الولاية مرورا بشارعي الإخوة بلحوسين و هواري بومدين.

ورفع التلاميذ شعارات و لافتات عبروا من خلالها عن استيائهم من هذه الوضعية ، كتبوا على إحداها " ما ذنب التلميذ إن كان المشكل بين كبير وكبير " ، " عذرا أستاذي مستقبلي أولى".

وردد عشرات التلاميذ و الأولياء المشاركون في مسيرة شعارات أبدوا من خلالها قلقهم و استيائهم من إضراب مفتوح قائلين " سئمنا من هذه الوضعية نريد استئناف الدراسة " كما كتبوا على لافتات " ما ذنب التلميذ إن كان المشكل بين كبير و كبير"، " معذرة يا أستاذي مستقبلي أولى ".

للإشارة، استقبل مدير ديوان والي ولاية تيزي وزو وفدا من المشاركين في هذه المسيرة، يتقدمهم رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ لولاية تيزي وزو لحسن سيد علي.

وحسب رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ فإن مدير ديوان الولاية قد أشعرهم أن لجنة وزارية بصدد التحقيق في الأمر من خلال الاستماع لكل الأطراف المعنية بهذه المعضلة و المؤهلة في إيجاد حل هذه الأيام لإنهاء الإضراب.

و سيدعو لجمعية عامة طارئة للأولياء لاتخاذ موقف من هذه القضية في حال بقيت الأمور على ماهي عليه.