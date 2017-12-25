البركة تمويل 80 بالمائة من شقة "أل بي بي" بقروض "حلال"

كشف مدير "الماركوتينغ" والتمويل الاستهلاكي على مستوى بنك "البركة" سعيد كريم للشروق، الأحد، على هامش تدشين ورشة حول الصيرفة الإسلامية بقصر المعارض، أن ملف تمويل سكنات الترقوي العمومي "أل بي بي" من طرف بنك البركة صار جاهزا، ولم يتبق إلا التوقيع عليه ليدخل حيز الخدمة قريبا، حيث سيتكفل البنك بتمويل 80 بالمائة من قيمة السكنات، وسيكون الدفع والتقسيط حسب راتب الزبون، وإذا ما كان متزوجا فسيتشارك في التسديد مع زوجه.

وأضاف المتحدث أن "البركة" ستشرع قريبا في تمويل سكنات "أل بي بي" عبر قروض، وهو المنتوج الجديد الذي ينتظر الترسيم فقط ليدخل حيز الخدمة سنة 2018، مشيرا إلى أن تحديد قيمة الأقساط الشهرية التي سيدفعها الزبون ستكون حسب راتبه، وراتب الزوج، في حين أن التمويل سيشمل 80 بالمائة من قيمة السكن.

وفيما يخص ملف القرض الاستهلاكي، قال سعيد كريم إنه تم تمويل 12 ألف منتوج عبر قروض غير ربوية خلال سنة 2017، بقيمة 1400 مليار سنتيم، منها 1000 مليار سنتيم لتمويل السيارات فقط المركبة في الجزائر، وقدر عدد المركبات بـ 10 آلاف سيارة، والباقي هي عبارة عن تجهيزات كهرومنزلية وأثاث وبقية المنتجات المدرجة في خانة السلع المعنية بقائمة القرض الاستهلاكي المصادق عليها من قبل الحكومة خلال سنة 2016، في حين توقع نفس قيمة القروض خلال سنة 2018.

وعن مشاريع البنك الذي يمثله، قال سعيد كريم إن هذا الأخير يطمح لتوسيع شبكته التجارية خلال سنة 2018، عبر فتح وكالات جديدة بكل من سطاوالي مسيلة ووكالة أخرى بالجنوب، فضلا عن إطلاق خدمة بطاقة الائتمان الدولية "ماستر كارت" و"كارت فيزا"، وعروض أخرى تنتظر الزبائن.