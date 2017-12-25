تعرف على برنامج "عدل" بالأرقام

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن "عدل" سعيد روبة اليوم الإثنين بالجزائر عن أن عدد سكنات البيع بالإيجار المبرمجة للتوزيع خلال الفترة الممتدة من نهاية 2017 ويناير 2018 يقدر بـ 7.159 وحدة من ضمن برنامج "عدل1" الخاص بمكتتبي 2001- 2002.

و أوضح روبة في مداخلته بمناسبة اللقاء السنوي لإطارات قطاع السكن الذي أشرف عليه وزير السكن و العمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن توزيع هذه السكنات سيكون عبر 5 ولايات بما فيها ولاية الجزائر التي ستوزع فيها 4427 وحدة بصيغة البيع بالإيجار خلال نفس الفترة .

و في عرضه لوضعية السكن بصيغة البيع بالإيجار إلى غاية 30 نوفمبر 2017 قال روبة أن إجمالي برنامج عدل المسجل بلغ 470 ألف وحدة من ضمنها البرنامج الإضافي المعلن مطلع 2017 والمقدر بـ 120 ألف سكن.

و فيما يخص سكنات "عدل" المنتهية إلى غاية الفترة المذكورة فإن عددها يقدر بـ 45.286 و حدة سكنية فيما يصل عدد السكنات في طور الإنجاز 255.630 و حدة سكنية، أما عدد السكنات التي لم ينطلق في إنجازها بعد فإن عددها بلغ 49.084 وحدة سكنية حسب ذات المسؤول.