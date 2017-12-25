تمديد اعتقال المناظلة الفلسطينية عهد التميمي (17 سنة) لـ 10 أيام

طالبت النيابة العامة الصهيونية، بتمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (17 عاما) لمدة 10 أيام لمواصلة التحقيقات معها.

ووافقت محكمة الاحتلال على طلب النيابة العسكرية بتمديد اعتقال الطفلة التميمي لمتابعة ومواصلة التحقيق، وفقا لمصادر إعلامية فلسطينية.

وحسب ما أوردته القناة السابعة الصهيونية، فقد أصرّ القاضي على إبقاء التميمي رهن الاعتقال بحجة أن التحقيق يستوجب استمرار التوقيف.

وكانت المحكمة قد رفضت أمس، الإفراج عن التميمي بكفالة مالية إلى حين محاكمتها.

واعتقل الاحتلال الطفلة عهد التميمي، الثلاثاء الماضي، بتهمة مهاجمة جندي إسرائيلي، وذلك بعد اقتحام منزل عائلة التميمي في قرية النبي صالح، فيما اعتقل والدتها في اليوم التالي خلال محاولتها مرافقتها لكونها قاصر.