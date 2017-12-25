بالفيديو.. أم لثلاثة أطفال تناشد الرئيس بوتفليقة للحصول على سكن

تناشد عائلة سياسي السلطات وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للحصول على سكن يأويها هي وأبنائها.

العائلة تعيش حالة من التشرد منذ أكثر من 15 عاما وهي تتنقل من قرية إلى أخرى بولاية تيزي وزو، بحثا عن سقف يأويها.

وحطت الرحال بقرية أعرور بتيرمتين بمنزل من الطوب منحنه لها أحد المحسنين،وبالكاد تستطيع هذه السيدة تحصيل طعام صغارها الثلاثة المرضى.

فلولا المساعدات التي تأتيها من جيرانها وفاعلي الخير، هي معاناة كبيرة وألم عميق يعتصر بهذه السيدة.

الأم المحرومة من أدنى شروط الحياة، لم تتوفف عيناها عن ذرف الدموع بكل حرقة وبنفسية متعبة ومرعوبة من ما يخبئه المستقبل لها ولصغارها،

من معاناة وبؤس امام صمت السلطات العاجزة على توفير لهم مسكنا يحميهم من التشرد.

كما وجهت السيدة نداء حيث قالت: “يا سيدي الرئيس أريد منزلا يسترني أنا وصغاري”.

هي صرخة تفشعر لها الابدان، تلك التي اطلقتها هذه الأم في أمل أن تتحرك الضمائر الحية، لانقاذ ابناءها من التشرد.

قبل أن تذهب بهم الحياة اكثر الى وحل الفقر والحرمان.