مرسوم تنفيذي يحدد شروط إستعمال البطاقة المهنية للموظف

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط إستعمالها. المرسوم حدد مجموعة من الخصائص التي يجب أن تتوفر في هذه البطاقة منها الدمغة الرسمية للادارة التي تمنحها. كما يشترط المرسوم أن لا تتجاوز مدة صلاحية البطاقة 10 سنوات.

وفي حالة الضياع، بلزم المرسوم صاحب البطاقة بالتصريح بضياعها، كما يلزم الادارة المستخدمة بإستصدار بطاقة منهية جديدة للموظف.

وتنص المادة 15 من المرسوم على أن”كل إستعمال غير قانوني أو لأغراض غير مهنية للبطاقة المهنية يعرض صاحبها لعقوبات تأديبية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما دون المساس بالمتابعات الجزائية عند الاقتضاء”.