مغنية البوب النيوزلندية تنضم لحملة المقاطعة وتلغي حفلها في إسرائيل

كشفت مصادر إعلامية المغنية النيوزلندية "لورد" قد ألغت حفلها الغنائي المقرر في إسرائيل في جوان المقبل في إطار جولتها العالمية.

وقالت المصادر أن الشركة المروجة لحفل المغنية نشرت بيانا تفيد فيه بأن "لورد" (26 عاما) قررت أن تلغي حفلها الغنائي في إسرائيل بعد ضغوط من نشطاء يدعمون مقاطعة إسرائيل لاحتلالها الأراضي الفلسطينية.

وقالت "لورد" في البيان: "تلقيت عددا هائلا من الرسائل والدعوات، وقمت بإجراء الكثير من المناقشات مع أناس يحملون آراء مختلفة، وأعتقد أن القرار الصحيح في هذه المرحلة هو إلغاء الحفل" وأضافت: "لست فخورة للغاية بالاعتراف بأنني لم أتخذ القرار الصحيح"، وذلك بشأن قرارها الأول إقامة حفل في إسرائيل، موضحة "أعتذر للغاية للعودة عن التزامي بالمجيء للغناء لكم".

ويذكر أن هناك العديد من الفنانين العالميين الين ألغوا أيضا حفلاتهم في إسرائيل كشكل من أشكال التنديد بقرار ترامت الرامي إلى إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.