عودة الأمطار ابتداء من يوم الأربعاء على الولايات الشمالية

ستشهد الولايات الشمالية للوطن عودة الأمطار بسبب قدوم إضطراب جوي يكون أقل غزارة من سابقه.وهذا حسبما أكدته هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام على مستوى الديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين”.وأضافت ذات المتحدثة، أن الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة فستتلبد السماء تدريجيا بداية من صبيحة الأربعاء على الولايات الشمالية.

أين تكون غائمة وممطرة على الولايات الوسطى والشرقية ومن مغشاة إلى غائمة بالولايات الغربية.

لتتحسن الأجواء على المدن الوسطى والغربية ليلة الخميس، في حين يبقى الطقس ممطر وغير مستقر على الولايات الشرقية.

درجات الحرارة مابين 12 الى 16 درجة على الولايات الشمالية للوطن.