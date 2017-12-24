“سيال” تعلن عن انقطاع الماء في 3 بلديات غدا بالجزائر العاصمة

أعلنت مؤسسة "سيال" عن قطع مياه الشرب عن 3 بلديات بالعاصمة غدا الإثنين بسبب الأشغال.

المؤسسة أوضحت في بيان لها أن الانقطاع سيكون من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة مساء.

وستؤدي الأعمال الواقعة في بلدية المرادية إلى تعليق إمداد مياه الشرب على بلديات المرادية كليا، وبلدية المدنية على مستوىحي 108 مسكن.

أما بلدية بئر مراد رايس فسيكون الانقطاع على مستوى شارع الأخوة بوعدو، شارع سليمان عميرات، بالإضافة إلى شارع 85 سكن، بالمنظر الجميل وشارع "أونالي" وكذا حي "ليفارجي" و720 مسكن بذات البلدية.