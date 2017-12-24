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الطارف : الدرك الوطني يحجز نقود أثرية قديمة وتماثيل فرعونية
أوقفت عناصر الدرك الوطني لولاية الطارف، أكبر شبكة مختصة في نهب الأثار القديمة، تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد.
كما تم توقيف العصابة التي تتكون من 7 أشخاص، ينحدرون من ولايتي سوق أهراس وڨالمة.
إضافة، إلى حجز كمية كبيرة من النقود الأثرية، وتماثيل فرعونية، وأيضا تمثال يعود إلى ملك نوميديا “ماسينيسا”.
كما تم توقيف العصابة التي تتكون من 7 أشخاص، ينحدرون من ولايتي سوق أهراس وڨالمة.
إضافة، إلى حجز كمية كبيرة من النقود الأثرية، وتماثيل فرعونية، وأيضا تمثال يعود إلى ملك نوميديا “ماسينيسا”.
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