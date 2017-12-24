نيابة الاحتلال الصهيوني تعترض على قرار الإفراج عن الطفل الجنيدي

استأنفت نيابة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على قرار محكمة عوفر قرب رام الله (وسط الضفة الغربية المحتلة)، الإفراج عن الطفل فوزي الجنيدي (16 عاماً)، كما أوردت وكالة الأناضول للأنباء.

وحسب الأناضول، أفاد رشاد الجنيدي عم الطفل، أن المحكمة أصدرت قراراً بالإفراج عن فوزي بكفالة مالية مقدارها (10 آلاف شيكل) (2860 دولاراً)، إلا أن النيابة اعترضت على القرار.

وأشار رشاد إلى أن محامية الطفل طالبت المحكمة بإعطاء القرار النهائي في مدة أقصاها 48 ساعة.

وأفادت محامية نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) أروى حليحل، أن المحكمة في عوفر أصدرت، الأحد، قراراً بالإفراج عن الطفل الجنيدي، فيما طلبت النيابة تأجيل قرار الإفراج لمدة 48 ساعة، لإمهالها للاستئناف على القرار.

وأشار نادي الأسير في بيان، إلى أنه بصدد "تقديم شكوى مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ضد ما واجهه الطفل الجنيدي من تعذيب خلال عملية اعتقاله".

واعتقل جيش الاحتلال الطفل الجنيدي في السابع من الشهر الجاري، في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل (جنوبي الضفة)، حيث كانت تدور مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية، احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية ودولية صورة للطفل الجنيدي لحظة اعتقاله، وهو معصوب العينين، ويحيط به 23 جندياً إسرائيلياً، حيث لاقت الصورة صدى كبيراً محلياً ودولياً.