بالفيديو: عهد التميمي تظهر في قاعة المحكمة الإسرائيلية: "أنا منيحة"

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، أثناء آخر جلسة محاكمة لها بمحكمة عوفر الإسرائيلية، اليوم الأحد، وهي تتحدث إلى محاميتها الخاصة في المحكمة.

ووفق مقطع الفيديو، فإن عناصر من الشرطة الإسرائيلية يدخلون عهد إلى قاعة المحكمة وهي مكبلة اليدين، فيما تبدو عليها علامات الإرهاق، إلا أن ابتسامتها لم تغب عن وجهها.

وسمع صوت امرأة من خلف الكاميرا تخاطب الفتاة الفلسطينية: "عهد .. كلمة واحدة.. أنت منيحة؟"، فردت عهد: "الحمدالله.."، بحسب الفيديو.

ويذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الفتاة عهد التميمي (17 عاماً)، من منزلها في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، بعد أن انتشر لها مقطع فيديو وهي تصفع جندي إسرائيلي وتطرده من أمام منزلها.