محاولة إنتحار مراهقة بسبب "الحوت الأزرق" في سطيف

تدخلت مصالح أمن سطيف، السبت، في الوقت المناسب وأنقذت تلميذة في الطور الإكمالي تقطن بمدينة العلمة في سطيف، من الموت المحقق، بعدما صعدت فوق جدار يبلغ علوه 17 مترا بالقرب من مقام الشهيد بسطيف، وكانت بصدد رمي نفسها، لكن تدخل الأمن حال دون ذلك، حيث تم الإمساك بها في الوقت الذي كانت تصور فيه نفسها بهاتفها النقال.

وحسب مصادر "الشروق" الموثوقة، فإن مصالح أمن سطيف، تلقت السبت بلاغا من طرف أحد المواطنين، قال فيه، إنه توجد فتاة صعدت فوق جدار بالقرب من مقام الشهيد وهي بصدد رمي نفسها، ليتم على جناح السرعة تنقل ذات المصالح الأمنية، إلى مقام الشهيد، أين تم فعلا العثور على الفتاة وهي بصدد رمي نفسها، تم الإمساك بالفتاة في الوقت الذي كانت هي منشغلة بتصوير "آخر فيديو في حياتها"، على هاتفها النقال تطلب فيه السماح من والديها. وحسب مصادرنا، فإن الفتاة تبلغ من العمر 15 سنة، عثر في ذراعها على رسم الحوت، وصرحت لمصالح الأمن، أنها قررت الانتحار، بعد إن أكملت الحلقة الـ50 من لعبة الحوت الأزرق على الأنترنت.