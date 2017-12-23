تيزي وزو:مسيرة سلمية للأولياء والتلاميذ هذا الاثنين

قررت فيدرالية اولياء التلاميذ بولاية تيزي وزو تنظيم مسيرة سلمية هذا الاثنين انطلاقا من مديرية التربية وصولا الي مقر الولاية.

وذلك بعد الاجتماع الطارئ المنعقد يوم الجمعة، ودق ناقوس الخطر الذي يهدد المستقبل الدراسي لأبنائهم بسبب الاضراب المفتوح للاساتذة.

المنضويين تحت نقابة كناباست منذ خمسة اسابيع ومطالبة السلطات المعنية التدخل العاجل لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل العويص.

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