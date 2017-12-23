مقري : آن الأوان ليعرف الجزائريون المسؤول عن ضياع "ألف مليار دولار"

دافع عبد الرزاق مقري الذي يعود لرئاسة حركة مجتمع السلم ، اليوم السبت ، عن خيار عدم المشاركة في الحكومة ، وذلك في كلمته خلال انعقاد مجلس الشورى الوطني للحركة يومي 22 و 23 ديسمبر .

وقال مقري مخاطبا قيادات ومناضلي الحركة :"إن رفضكم الدخول في الحكومة لا يمت للعنتريات بصلة، ولا يروم صناعة البطولات الزائفة، إنما هو موقف وطني يقوم على رؤية أجزتموها في مؤتمركم الخامس وأكدها بعد ذلك مؤتمر الوحدة"، متابعا بأن موقف حمس من المشاركة في الحكومة جعلت أعضاءها في موقف "تقدير واحترام"ّ من قبل الأطراف نفسها التي رفضوا المشاركة معها في تشكيل الحكومة.

وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم ، إن خيار رفض المشاركة في الحكومة ، سيجعل المواطنين يعرفون من يحكم "فيسألوه ويحاسبوه فلا يكون الناس جميعا ” كيف كيف”" ، على حدّ تعبيره.

من جهة أخرى ، اتهم مقري حزبي جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي ، بالتسبب في تبديد ما قيمته 1000 مليار دولار من الأموال العمومية ، وقال إنه " آن الأوان ليعرف الناس من المسؤول عن ضياع 1000 مليار دولار دون نهضة ولا تقدم" ، قبل أن يتابع :"آن الأوان ليعرف الجزائريون، ليعرف الناخبون أن المسؤول عن ذلك هي الأحزاب الحاكمة، هي جبهة التحرير ورئيسها وأمينها العام وقادتها ونوابها ومنتخبوها، والتجمع الوطني الديموقراطي ورئيسهه وقادته ونوابه ومنتخبوه".