توقيف 5 أشخاص في تلمسان كانوا بصدد الالتحاق بـ "داعش"

نجحت، مؤخرا، مصالح الأمن في تفكيك خلية مرتبطة بالتنظيم الإرهابي المسمى "داعش"، حيث أوقفت خمسة متورطين، كانوا بصدد الالتحاق بالجماعات الإرهابية خارج الوطن.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن العملية تمّت عقب تحقيقات معمقة، إثر ورود معلومات حول نشاط مشبوه لمجموعة من الشباب يقطنون بمدينة تلمسان، في أحياء شعبية مثل الكدية بالمدخل الغربي للمدينة، وحي القلعة بأعالي تلمسان، وحتى في أحياء راقية كحي الدّالية.

بعد ترقب المتهمين ووضع تحركاتهم تحت أعين مصالح الأمن، داهمت ذات المصالح مساكن المشتبه بهم، عقب إنجاز الإجراءات القانونية المعمول بها، والحصول على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية بمحكمة تلمسان. وهي العمليات التي كانت إيجابية، ومكّنت المحققين من حجز جوازات سفر بيومترية عليها تأشيرات نحو تركيا والإمارات العربية المتحدة، ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والتركية، وتذاكر السفر نحو تلك الوجهات، مع استرجاع كتب تحريضية، وسيديهات تحتوي على فيديوهات خاصة بالتنظيم ووثائق أخرى.

كما تمّ حجز هواتف المتهمين، وتواجد ضمن المحجوزات سيوف وأسلحة بيضاء. ولم تستبعد مصادر "الشروق" أن يكون المتهمون في قضية الحال، قد خططوا للقيام بعملية استعراضية بتلمسان، عشية الاحتفالات برأس السنة الميلادية، قبل الفرار خارج الوطن، في انتظار أن تتضح باقي تفاصيل الجماعة الإجرامية، عند تقديم المتورطين أمام العدالة صبيحة الغد.

من جهة أخرى، تعتبر هذه العملية الثانية من نوعها ضد الإرهاب عبر إقليم ولاية تلمسان، حيث سبق لعناصر المجموعة الولائية للدرك الوطني بتلمسان، عبر فصيلة البحث والتحري أن أوقفت شخصين، أحدهما إرهابي تائب من تلمسان، والثاني من بلدية سبدو جنوب الولاية بتهمة الإشادة بالجماعات الإرهابية.