أمريكية حائزة على جائزة نوبل توجّه رسالة إلى الرئيس بوتفليقة..

بعثت الأمريكية جودي وليامس المتحصلة على جائزة نوبل للسلام سنة 1997 و رئيسة الحملة الدولية لمكافحة استعمال الألغام المضادة للأفراد برسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، نوهت فيها بالتزام الجزائر و عملها في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد.

وسلمت السيدة وليامس هذه الرسالة لسفير الجزائر بفيينا خلال حفل نظم على هامش أشغال الندوة السنوية الـ16 للدول الأطراف في اتفاقية أوتاوا حول حظر استعمال الألغام المضادة للأفراد المنعقدة من 18 إلى 21 ديسمبر 2017 بفيينا.

ووجهت وليامس التحية في رسالتها رئيس الجمهورية و الحكومة الجزائرية على النتائج التي حققتها الجزائر باحترامها "التام و الكامل" لالتزاماتها ضمن اتفاقية أوتاوا، كما أعربت السيدة وليامس عن ارتياحها لاستكمال الجزائر لعمليات نزع الألغام وتطهير المناطق الملغمة الشاسعة و كذا التدمير الشامل في سبتمبر الفارط، للمخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد، واستطردت المتحدثة تقول إنه "يجب ان تكون التجربة الجزائرية في هذا المجال مثالا تحتذي به كل دول المنطقة و العالم".

وتصادف الندوة السنوية التي ترأستها النمسا إحياء الذكرى الـ20 للمصادقة على اتفاقية أوتاوا.